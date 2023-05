Politano | tatuaggio per lo scudetto del Napoli | che spettacolo – Foto

(Di domenica 21 maggio 2023) Matteodedica un nuovo tatuato aa vittoria dellodel. Il tattoo è realizzato da Valentino Russo. Ilha vinto il terzoe la squadra ha fatto la storia del club azzurro. Per la prima volta si riesce a vincere un titolo in Italia senza la presenza di Diego Armando Maradona. Insomma qualcosa di veramente incredibile. Il nuovodiper lodeluno dei protagonisti della stagione è stato, che ha dato sempre il massimo quando è sceso in campo. Ma l’ex Inter è stato uno di quelli più scatenato anche durante la festa allo stadio Maradona dopo-Fiorentina.con la bandiera in mano sotto la Curva B è ...

Tra chi ha scelto l'ultima opzione, il, ci sono anche dei calciatori azzurri .Scudetto azzurro,: 'Non vedo l'ora di rientrare e festeggiare con la città' 'Giusto ... 'I capelli li farò azzurri, farò anche un. Se riesco a rientrare mi vedrete sicuramente così. ...promette: "Domani farò capelli azzurri e anche un altro".racconta il cambiamento in squadra a inizio anno: "Dal primo giorno sapevamo di aver perso tanti giocatori dello ...

Tocca a Politano. Continuano le celebrazione in casa Napoli. Assoluti protagonisti i giocatori che si lasciano andare in varie ...In città la festa per lo scudetto del Napoli va avanti da mesi, ma non è ancora finita. Infatti, l'attesa per il 4 giugno, giorno della premiazione allo stadio Maradona dopo ...