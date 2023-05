Podcast Facciamo Il Punto Puntata 13 | Dal 14 Al 20 Maggio

(Di domenica 21 maggio 2023) Omicidio colposo: è l’ipotesi di reato con cui è stata aperta un’inchiesta con cui accertare le cause del decesso di Giuliano Faiola, un operaio di 45 anni residente a Fondi, deceduto dopo un intervento chirurgico di bendaggio gastrico in una clinica di Cassino. https://www.temporeale.info/138276/argomenti/cronaca/cassino-muore-dopo-un-intervento-di-bendaggio-gastrico-sindaga-sul-decesso-di-45enne-di-fondi.html Giuseppe Molinaro, l’omicida reo confesso del direttore dell’Hotel Nuova Suio L'articoloIl13, Dal 14 Al 20) Temporeale Quotidiano.

E questa è la contraddittorietà dell'immagine che noi cidi questo personaggio. E quindi ... Radici è undi Alessandro D'Amato. Regia e musiche di Luca Santarelli. Con interviste a: ...... in taluni casi i soccorsi sono possibili solo con gli elicotteri, mail possibile con le ... il tecnico piacentino porta l'Inter in finale di ChampionsRadio Sound Ultima Ora Piacenza... Leonardo di Caprio e quel bono di Ryan Gosling per i qualiil tifo da sempre erano gli ...storie di queste 7 donne che hanno scelto di condividere il proprio vissuto in questo. E alla ...

[Podcast] Facciamo Il Punto (Puntata 12, Dal 7 al 13 Maggio) Temporeale Quotidiano

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...