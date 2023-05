Nel secondo quartoche prende in mano le redini della partita con la classe spalle a canestro di Mike Daum e allunga sul 34 - 42 a ridosso della pausa. Al rientro dagli spogliatoiè ......turno deidel campionato di Serie A di basket 2022 - 2023 può ora dirsi concluso. È infatti arrivato anche il nome della quarta e ultima qualificata alle semifinali, ovvero la Bertram,...Guarda il meglio deiLBA su Gazzetta.it. Trento -81 - 82: ...

Playoff: Tortona si prende gara-4 e va in semifinale. Trento spreca e piange La Gazzetta dello Sport

“Congratulazioni a Tortona per la vittoria nella serie e in bocca al lupo per il prosieguo dei playoff. Congratulazioni alla mia squadra, che in una stagione in cui abbiamo cambiato tanto rispetto ...La Bertram Tortona è la quarta ed ultima semifinalista dei Playoff di Serie A 2023. I piemontesi espugnano Trento in gara-4 per 82-81 e chiudono la serie sul 3-1. Una partita dal finale drammatico per ...