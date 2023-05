“Più cemento sugli argini e meno danni”? No | contro le esondazioni funzionano boschi ripariali e zone umide

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) “In Emilia in questo campo c’è troppo poco… se avessero messo più… o dove andava messo, non lo so, probabilmente ci sarebbero stati” dice il direttore di Libero Alessandro Sallusti arrivando al paragone (sbalorditivo per quanto sbagliato) con il disastro del Vajont, nel quale morirono oltre 1.900 persone non per colpa di un’alluvione – come dice Sallusti – ma perché un frana precipitò in una diga artificiale costruita dall’uomo. Il ragionamento di Sallusti, a prescindere dallo spericolato parallelo con l’immane tragedia di Longarone, è che i disastri naturali ci sono sempre stati, che il cambiamento climatico non c’entra niente e che, alla faccia della battagliail consumo di suolo, la soluzione per contenere i fiumi è ...