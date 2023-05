Piemonte Open | buona la prima | nonostante il maltempo

Leggi su gqitalia

(Di domenica 21 maggio 2023) «In un paio d'anni Torino è diventata una delle capitali mondiali del tennis e tutti gli eventi sono concentrati a due passi da casa mia e dal mio cuore: il Circolo della stampa Sporting, in cui sono cresciuto e dove ancora mi alleno con Gipo Arbino, e lo Stadio Olimpico della mia fede granata. È come se fossimo cresciuti insieme: io, la città e i luoghi dove ho coltivato le mie passioni. O forse loro hanno aspettato che crescessi io: fatto sta che mi piace pensare che la trasformazione che ha avvicinato Torino al tennis in qualche modo porti anche la mia faccia. Le Nitto Atp Finals e il mio esordio azzurro in Davis al Pala Alpitour, ora il super Challenger AtpBanca Intesa: un sogno nel sogno, ben oltre quello di scendere sulla terra del Foro Italico o sull'erba di Wimbledon». Si è aperto con una bellissima lettera di Lorenzo Sonego su ...