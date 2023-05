Picchi di 32-33 gradi | arriva il caldo africano Giuliacci | dove e quando

...'approfittando' di una "Little ice age" durante la quale le temperature sono state di diversi... conanche superiori al 10% annuo, grazie all'immigrazione di quasi mezzo milione di fattori ...La ricerca ha analizzato i dati degli ultimi 60 anni e da essa si evince che idi ... In Inghilterra e Galles le medie estive sono aumentate di circa 0,26ogni dieci anni. Ma nelle giornate ...... sia in termini di consumi energetici che di comfort interno anche durante idi calore estivo. Il tutto grazie ad un involucro realizzato con un materiale in argilla, cotto a quasi 900...

Prima ondata di caldo, prepariamoci a picchi di 35 gradi: quali ... iMilanesi Siamo noi

Come annunciato dagli esperti meteorologi, un’ondata di calore è in arrivo. La temperatura potrebbe raggiungere, o addirittura superare, i 35 °C nel corso delle prossime… Leggi ...Nelle città più malattie cardiache e morti premature – «Le previsioni basate sulle emissioni attuali rivelano che le malattie e la morte legate al caldo diventeranno in futuro un onere maggiore per i ...