Peter Cameron | chi è lo scrittore | “Amo più gli animali che gli essere umani”

(Di domenica 21 maggio 2023)ha 63 anni. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata: ha però dichiarato diomosessuale. Attualmente trascorre gran parte del suo tempo in Vermont. In un’intervista a Repubblica di qualche giorno fa, ha raccontato: Interagisco e convivo ogni giorno con glie meno frequentemente con gli esseri. Bevo vino, birra o un cocktail tutti i giorni. Soffro di insonnia, cosa che mi preoccupa perché trovo che dormire e sognare siano di grande conforto, e possono passare anni in cui non scrivo.è nato a Pompton Plains, New Jersey. Ha vissuto a Londra e successivamente a New York. Dopo la laurea in letteratura inglese, ottenuta nel 1982, ha venduto il suo primo racconto al New Yorker nel 1983. Negli anni successivi ...