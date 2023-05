Pescara | ferito a colpi di pistola per arrosticini cotti male | il cuoco - boxeur torna sul ring - In carrozzina ma non mollo

- - > Leggi Anche Sparatoria aun giovane all'interno di un locale - Colpito alle spalle dopo una lite per i tempi di cottura degli arrosticini Il sindaco di, Carlo Masci, nel .... Yelfry Rosado Guzman, il pugile - cuoco 23enne rimasto gravementedopo che, un anno fa, nel ristobar in cui lavorava a, fu raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco esplosi da un cliente, torna sul ring. Lo fa, dopo un mese di allenamento, sulla .... Un operaio di 49 anni è rimastoin modo grave dopo essere stato colpito da un pezzo di metallo mentre stava effettuando dei lavori con un torchio in via Fosso Cavone a. ...

Yelfry Rosado Guzman, il pugile-cuoco 23enne rimasto gravemente ferito dopo che, un anno fa, nel ristobar di Pescara in cui lavorava, fu raggiunto da tre colpi di arma da fuoco esplosi da un cliente, ...Un uomo si lamentò della salatura degli arrosticini e per questo motivo punì il cuoco tirando fuori la pistola e aprendo il fuoco.