Perché l’abuso d’ufficio andrebbe depenalizzato La versione dell’avv Landi

(Di domenica 21 maggio 2023) Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che la revisione del reato di abusoarriverà al tavolo del Consiglio dei Ministri entro questo mese. La discussione, tuttavia, è tutt’altro che conclusa. Il dibattito che divide le opinioni all’interno della maggioranza riguarda cosa farne di questa fattispecie di reato: eliminarlo definitivamente o apportare una revisione. Lega e Fratelli d’Italia sarebbero per la linea “morbida”, mentre Forza Italia preme per la soppressione. Forse la terzia via, quella di prevedere una “depenalizzazione ed eventualmente l’applicazione di una sanzione amministrativa”, come suggerisce l’avvocato Manfredidi Chiavenna (legale dello studio Daria Pesce) a Formiche.net potrebbe essere un buon punto di caduta. Avvocato, partiamo dalla natura del reato e dalla volontà di “metterci mano” in qualche misura. Che ne ...