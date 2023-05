Per Savona | la mente delle persone è il vero campo di battaglia

Leggi su formiche

(Di domenica 21 maggio 2023) Geopolitica dell’ Infosfera è il tema della lezione che Paoloha tenuto al Master di Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri. Paoloè stato coautore nel 1970 del primo modello econometrico dell’economia italiana sviluppato durante suo periodo di permanenza in Banca d’Italia, nonché collaboratore di Franco Modigliani al Massachusetts Institute of Technology (MIT), fondatore della Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (Luiss), nonché ministro dell’Industria e ministro per gli Affari Europei, oggi presidente della Consob. Per introdurre il tema, il docente ha evidenziato come gli sviluppitecnologie della comunicazione hanno creato connessioni senza soluzione di continuità fra gli esseri umani che oramai fanno parte di quella che il filosofo Luciano Floridi ha ...