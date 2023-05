Per oltre la metà degli imprenditori bergamaschi trovare personale è un’impresa

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 maggio 2023) Bergamo. “Entro l’estate presenteremo il nostro Osservatorio permanente del Lavoro”. La conferma è arrivata in coda alla conferenza stampa di illustrazione della seconda indagine congiunturale, sul mismatch tra offerta e domanda di lavoro nelle imprese del Terziario operanti in provincia, condotta da Format Research, per Ascom-Confcommercio. “Grazie a quello strumento – hanno commentato Oscar Fusini, direttore Ascom, ed Enrico Betti, responsabile area Lavoro Ascom – saremo in grado di rendere strutturali i rapporti tra le migliaia di imprese operanti nel Terziario bergamasco e il mondo delle Scuole”. E di quanto fortemente sia sentita l’esigenza di un solido collegamento tra i due settori, grazie ad una realtà come l’Osservatorio permanente del Lavoro, si è avuta conferma mentre venivano snocciolati i principali risultati sull’aggiornamento congiunturale (la precedente indagine ...