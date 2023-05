(Di domenica 21 maggio 2023) Napoli-inizierà a breve, Giampaoloha analizzato il momento della squadra di Simone Inzaghi su Dazn.– Giampaoloha parlato così dell’: «È un periodo di grande entusiasmo, marzo e aprile non sono andati bene. Dopo la sconfitta col Monza l’è partita raggiungendo due finali. è una squadra in, i risultati ottenuti danno entusiasmo e tanta voglia di giocare grandi partite. All’serve di piùla, ma c’è la Coppa Italia questa settimana e Inzaghi secondo me gli ha dato più attenzione».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Intanto, la Juve vola e comanda a quota 22 punti, con il Napoli secondo a 19 e l'terza a 18. ... aggrappandosi ai gol di El Shaarawy e. La vittoria per 1 - 0 contro la Juve e il pareggio ...... Federico Sala Prepartita dallo stadio Picco dalle 17:30 con: Giorgia Rossi, GiampaoloDopo l'andata della semifinale di Champions di tre giorni fa contro l'e in vista del ritorno, il ..., Milan, Lazio, Roma e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una ... Zona Serie A TIM (diretta esclusiva) In studio nella DAZN Square: Giorgia Rossi, Giampaolo,...

Pazzini: «Inter in fiducia, oggi la vittoria è molto importante» Inter-News.it

Nel 2013, con Allegri allenatore, i rossoneri centrarono l'ultimo posto utile per la grande coppa vincendo a Siena negli ultimi minuti ...La moglie di Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Inter e Milan, è in grandissima forma come dimostra indossando un outfit elegantissimo.