Paulo Sousa | “Roma molto forte ma noi possiamo competere con chiunque”

"Laè un avversario difficilissimo con un allenatore fortissimo che ha influito sull'idea degli allenatori portoghesi. Mourinho è uno degli allenatori più vincenti, ha vinto in diversi paesi e con diverse condizioni quindi sa benissimo cosa significa vincere. È un allenatore super preparato e con grande professionalità, lo stimo e lo ammiro. Lasa bene cosa deve fare sia a livello di organizzazione offensiva che difensiva. Sonochiari in quello che vogliono fare e ottenere, difendonobene con una pressione alta e alternano tanti cambi di velocità nel gioco offensivo per arrivare il più velocemente sul corridoio laterale e attaccare il corridoio centrale con inserimenti e cross. Hanno grande capacità di verticalità e giocano con grande ...

Il risultato raggiunto da Candreva e compagni è frutto dell'ottimo lavoro svolto da: il tecnico portoghese, subentrato a Nicola, ha incassato una sola sconfitta (due settimane fa, contro ..."Non sono una persona che ama dire bugie. Il nostro è un contratto chiaro: con la salvezza posiamo parlare di futuro". Così, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma del suo connazionale José Mourinho. "Sto benissimo a Salerno, in questo club - ha ...Commenta per primo L'allenatore della Salernitanaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma: 'Io non dico mai bugie, su niente. Il contratto è molto chiaro, con la salvezza esiste già un futuro. Sto ...

Valevole per la 36a giornata del massimo campionato, Roma-Salernitana in programma lunedì 22 maggio alle 18.30 sarà visibile in esclusiva su Dazn e su Sky ...