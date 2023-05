Passione 4x4 - Fuoristrada | quelle dure e pure - FOTO GALLERY

(Di domenica 21 maggio 2023) Con l'avvento delle Suv, moltevecchia scuola sono state rimpiazzate da modelli sì a ruote alte, ma decisamente più votati alla guida su asfalto che a guadare un fiume. Del resto, l'esplosione del trend delle moderne crossover, soprattutto dipiù compatte, dimostra che la trazione integrale, un tempo imprescindibile sui veicoli con l'assetto rialzato, è in realtà una presenza che interessa una quota relativamente limitata di automobilisti. Fatta questa premessa, c'è chi ha comunque la necessità (o il piacere) di guidare mezzi dalle notevoli doti fuoristradistiche, per i più svariati motivi: non parliamo solo di veicoli dotati di trazione 4x4, presente su molte Suv di fascia media e alta, ma anche di assetti specialistici, capacità di guadare e sbalzi ridotti che rendono effettivamente possibile la guida su percorsi inaccessibili alle ...

c'è chi ha comunque la necessità (o il piacere) di guidare mezzi dalle notevoli doti fuoristradistiche, per i più svariati motivi: non parliamo solo di veicoli dotati di trazione, presente su

Ecco i modelli in vendita con una vocazione naturale per la guida in off-road. Quasi tutti, però, sono piuttosto costosi