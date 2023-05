Panchina Napoli | il post Spalletti? ADL ha fatto una confessione ad un amico

(Di domenica 21 maggio 2023)potrebbe lasciare il. Ladi De Laurentiis e altri quattro nomi di spicco per il futuro allenatore azzurro. Aurelio De Laurentiis, presidente del, sta valutando diversi profili per trovare il sostituto di Luciano, dopo l’incertezza relativa al suo futuro sullaazzurra. Tra i candidati presi in considerazione, c’è anche Raffaele Palladino, l’allenatore-rivelazione del Monza. Sebbene al momento non ci siano sviluppi concreti, il presidente De Laurentiis sembrerebbe essere affascinato proprio dalle capacità di Palladino. Il Corriere della Sera ha riportato unafatta da De Laurentiis a un, dove il presidente ha dichiarato esplicitamente il suo apprezzamento per Palladino. Questa ...

Napoli, è Nagelsmann il nome clamoroso per la panchina Corriere dello Sport

E' Julian Nagelsmann il clamoroso nome nuovo per la panchina del Napoli in caso di addio a Luciano Spalletti. I tifosi azzurri, almeno a leggere qua e là i social, sarebbero curiosi di vedere ...Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: " Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli Al momento non ci sono certezze, è tutto in ...