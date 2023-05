Panchina Napoli | casting aperto | ADL incontra un tecnico tedesco di alto livello

(Di domenica 21 maggio 2023) L’addio di Spalletti non è ancora ufficiale, ma De Laurentiis è alla ricerca di un sostituto per ladel: spunta Nagelsmann. Secondo quanto riportato nell’ultima edizione del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del, sembra essere sulle tracce di un nuovo allenatore per la squadra partenopea. Nonostante la partenza di Luciano Spalletti non sia ancora ufficiale, sembra che il proprietario del club abbia già iniziato la ricerca del suo successore. Secondo le indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe avuto un incontro con Julian Nagelsmann, allenatorerecentemente esonerato dal Bayern Monaco. De Laurentiis sembra essere alla ricerca di una certezza e Nagelsmann sembra essere un ottimo insegnante di calcio. Ma c’è anche Antonio Conte nel radar di De Laurentiis. L’esperienza ...

Sopra di noi in campionato c'è solo il, se non facciamo casino siamo secondi in classifica, ... Allegri, forte di un contratto fino al giugno 2025, si conferma inin attesa della ...- NelKvaratskhelia ce la fa, ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo: superato il ... E in, si rivede Mario Rui . Nel caso in cui oggi Kvaratskhelia dovesse ancora ...... alla vigilia del match contro l' Empoli parlando del suo futuro sullabianconera: 'Non ... 'Dispiace non essere in finale di Coppa Italia ed Europa League, ma sopra di noi c'è solo il...

Napoli, è Nagelsmann il nome clamoroso per la panchina Corriere dello Sport

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa la possibile formazione del Napoli per la gara del Maradona contro l'Inter.Ora, raccontano in giro, che avrebbe visto Nagelsmann, reduce dall’esonero con il Bayern Monaco, enfant-terrible della panchina ...