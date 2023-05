Palio di Siena | esultano Istrice | Drago | Torre e Chiocciola

(Di domenica 21 maggio 2023) C’è già aria diil 21 maggio 2023.intera era rivolta alle trifore di Palazzo Pubblico questo pomeriggio alle 19. Il primo atto è l’estrazione a sorte delle contrade che correranno la prima carriera dell’anno. Ecco a chi ha arriso la sorte all’inizio di questa stagione paliesca. Sono state estratte nell’ordine:. Quest’anno sono quattro le contrade baciate dalla sorte per effetto della squalifica dell’Oca. Queste si aggiungono a chi correva già di diritto ildel 2 luglio 2023. Cioè: Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. Un’estrazione “anomala”, perché a causa della tornata elettorale non è avvenuta come consueto l’ultima domenica di maggio. Foto Credits: GIANNI PASQUINI per il libro FRAMMENTI DI ...

Oggi alle 19 l'estrazione per il Palio di luglio

