Palio di Fucecchio 2023 | vince la contrada Sant’Andrea

Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie Menu Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi NecrologieAbbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi Necrologie Menu Abbonamenti Contattaci Edizione Digitale Fai pubblicità con noi NecrologieL'evento è gestito dall'Associazionedelle Contrade c/o Comune di, contattabile al numero 0571 2681. Come arrivare: ci sono diverse possibilità di arrivare in auto a. Una è ...

Palio di Fucecchio, vince Sant’Andrea in un’edizione di grande pathos LA NAZIONE

I rossoverdi hanno vinto la loro settima edizione, mentre il fantino mette il sigillo sul quarto successo dopo quelli del 2017, 2019 e 2021 con un cavallo all’esordio nella manifestazione ...Palio di Fucecchio 2023, segui con gonews.it la diretta live della competizione tra le 12 contrade dalla Buca d'Andrea ...