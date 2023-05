Pale | sorrisi e voglia di rialzare la testa La mobilitazione dei Ragazzi del paciugo

Stivali,e tanta voglia di dare una mano a chi non ha più nulla. Alla faccia di chi li chiama bamboccioni o li apostrofa come pigri che non hanno voglia di far nulla. Da Cesena a Faenza ...Stivali,e tanta voglia di dare una mano a chi non ha più nulla. Alla faccia di chi li chiama bamboccioni o li apostrofa come pigri che non hanno voglia di far nulla. Da Cesena a Faenza ...

Si sono mossi spontaneamente per ripulire le strade dal fango. Tanto che il sindaco di Cesena ha dovuto fermarli: "Vi ringrazio ma siete troppi" ...Carriole, stivali di gomma fino al ginocchio (ormai introvabili in Romagna), guanti, pale e secchi: qualcosa scovato in cantina, altro acquistato per l’occasione. I nuovi, giovanissimi, piccoli-grandi ...