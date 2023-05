Pagelle Milan-Sampdoria | i voti di Tuttosport | “Brahim Diaz ritrova la magia”

- Samp 3 - 1: goditi tutti gli highlights del match di San Siro Ledel. Ledella Sampdoria . La pagella dell'arbitro . Il nostro super TOP . Il nostro super FLOP . Le ...Tabellino edi- Sampdoria(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (81 , Kjaer), Theo Hernández (81 , Ballo - Tourè); Tonali (81 , Pobega), Krunic; Messias (57 , ...- Sampdoria 5 - 1: tripletta di Giroud, gol anche di Leao e Brahim Diaz- Sampdoria 5 - 1, leMAIGNAN 6 Un tiro, un gol. Può succedere anche a lui. È umano CALABRIA 6 Con Zanoli è ...

Milan-Samp, le pagelle: Diaz e Tonali show da 7,5. Gunter sbaglia tutto, 4 La Gazzetta dello Sport

Disastro Montipò, i “meno peggio” sono i giovani e Lazovic Il Verona esce con le ossa rotte dal Gewiss Stadium e il popolo gialloblù non perdona: dalle Pagelle dei Tifosi non emerge infatti nemmeno un ...Le pagelle di Diaz: giocasse sempre così il Milan dovrebbe affrettarsi a riscattarlo Brahim Diaz è uno dei migliori in campo in Milan-Sampdoria. La sua prestazione è da 7,5 per La Gazzetta dello Sport ...