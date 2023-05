Pagelle Lecce-Spezia | TOP e FLOP del match – VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:- Spezia Ledei protagonisti del match tra- Spezia, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Nzola. FLOP: Gallo. VOTI: A fine ...Lee i voti di Atalanta - Hellas Verona 3 - 1, match della trentaseiesima giornata di Serie A ... L'Hellas non fa punti in attesa dello scontro diretto- Spezia. Il primo acuto è del Verona ...... bianconeri fuori dall'Europa League: leIl deferimento per gli ex dirigenti Alla Juve, ... il trasferimento, in data 22 giugno 2021, dalla Juventus aldel calciatore Olivieri Marco ; il ...

Juventus-Lecce, le pagelle Sky Sport

Pagelle Atalanta-Verona 3-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023. Migliori e peggiori in campo della partita del Gewiss Stadium ...Zappacosta risponde al vantaggio di Lazovic, poi la ribaltano Pasalic e Hojlund: i venti restano al terzultimo posto ...