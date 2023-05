Padergnone di Zanica | un villaggio costruito attorno a una famiglia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 maggio 2023). Esistono luoghi dove il tempo sembra non essere passato, dove il paesaggio sembra appena uscito dal mondo delle fiabe. È il caso di, un antico borgo posto fra le campagne della Pianura Bergamasca al confine fra i comuni di Grassobbio e. Circondato da campi di cereali e attraversato da fossi utilizzati in passato per l’irrigazione, il piccolo centro abitato deve il proprio nome alla locuzione latina “paternus fundus (“fondo ereditato dal padre”) e sta ad indicare sia la frazione che la villa che lo contraddistingue.deve con ogni probabilità origini all’epoca romana come testimoniato dal ritrovamento di tre lapidi funerarie risalenti al I secolo a.C. avvenuto durante i lavori di restauro dell’ex oratorio cinquecentesco di San Michele. In una di esse, contraddistinta da un foro al ...