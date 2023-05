Osimhen Sostituito da Spalletti | La Reazione Inaspettata del Bomber del Napol

(Di domenica 21 maggio 2023) Victorè statoda Giovanni Simeone durante la partitai-Inter. Ladelnigeriano, tuttavia, ha sorpreso tutti. In una partita appassionante tra ili e l’Inter, l’allenatore deli Lucianoha deciso di sostituire il suo, Victor, con Giovanni Simeone. Questo cambio è avvenuto pochi minuti dopo la rete di Anguissa, mentre Enrico Elmas è statoda Giacomo Raspadori. Tuttavia, ladia questa doppia sostituzione, con ili in vantaggio, è stata alquanto. Mentre lasciava il campo,ha allargato le ...

è stato richiamato in panchina e si è infuriato con la panchina degli azzurri, ha gridato a ... Al suo posto è entrato Simeone mentre Raspadori haElmas.... con l' Inter dovrebbe partire dal primo minuto nel tridente cone con Elmas , candidato a ... Stesso discorso per Calhanoglu ,da Gagliardini . Unico tra i titolari in mediana Barella ...... ai quali venivano promesse le maglie di gioco di alcuni dei campioni più amati comee Kvaratskhelia, oppure sui social. Il nome originario venivacon quello dell'acquirente. Il ...

Doppio cambio per il Napoli: entrano Simeone e Raspadori Tutto Napoli

In una partita appassionante tra il Napoli e l’Inter, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha deciso di sostituire il suo bomber, Victor Osimhen, con… Leggi ...Doppio cambio per il Napoli al 69'. Escono Osimhen, molto arrabbiato per la sostiuzione, ed Elmas; entrano Simeone e Raspadori . Il centravanti nigeriano non ha gradito la scelta di Spalletti e non lo ...