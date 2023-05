Oroscopo Paolo Fox settimana 22-28 maggio 2023 e classifica | 5 stelle a Cancro e Gemelli

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 21 maggio 2023)volge al capolinea eFox è pronto a rivelare in anteprima come andrà quest'ultimadal 22 al 28. Occhi puntati al transito di Marte nel Leone e al Sole nella casa del. Due aspetti che porteranno molta fortuna agli adulti che avrannori chance di vincere e sfoderare le migliori carte. Tra i segni, c'è chi sarà in recupero, tipo i nati del, chi vivrà una rinascita (), chi non dovrà demordere (Capricorno) e chi sarà vittima della malinconia (Pesci). Vediamo chiaro attraverso le seguenti previsioni astrologicheli 22-28diFox con annessaespressa da 3 a 5...