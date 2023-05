Olympiacos-Real Madrid | finale Eurolega basket 2023 oggi | programma | orario | tv | streaming

(Di domenica 21 maggio 2023) Si chiude(ore 19:00) un’edizione diche, sia dentro che fuori dal campo, ha fatto parlare per le tante vicende succedutesi nel corso dei mesi. Si affrontano in, ed è quasi un classico degli ultimi 10 anni, visto che per la terza volta in tale arco di tempo i due club si affrontano. I rossi di Grecia, per arrivare in, hanno superato l’AS Monaco, esordiente a questi livelli, con il punteggio di 76-62; i blancos, invece, si sono imposti sul Barcellona per 78-66. Le due sconfitte di venerdì si ritroveranno nellaper il 3° posto (ore 16:00); per le vincitrici, invece, un ultimo atto che può davvero segnare, per tante ragioni, il destino della considerazione di quest’edizione della rassegna ...

