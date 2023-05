Olio Evo | da Campagna un protocollo di intesa tra Italia e Spagna

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa “disfida” tra paesi europei sull’extravergine di oliva non ha più senso di esistere. In questo comparto vi sono molti paesi emergenti dell’area sud mediterranea e dunque in Europa bisogna unire le forze per avere un peso sempre maggiore sui mercati. E’ quanto emerso ieri dal convegno all’hotel Capital dipromosso da Confagricoltura Salerno, per iniziativa di Leonardo Feola, che ha riunito allo stesso tavolo le filiere oleicole diper un confronto sulle tecniche di trasformazione e valorizzazione dell’extravergine di oliva e sulla promozione dell’oleoturismo. “Abbiamo voluto fortemente, grazie al lavoro del dott. Leonardo Feola – ha evidenziato Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno, a margine dell’evento – questa ...