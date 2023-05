Olio d’oliva | 10 trucchi che non conosci per far brillare tutta la tua casa!

Leggi su donnaup

(Di domenica 21 maggio 2023): 10che nonper farla tuaL’è senza dubbio uno degli ingredienti più utilizzati nella nostra cucina. Oltre ad essere un condimento tra i più preziosi per dare più sapore ad esempio alle carni e alle insalate, contiene delle caratteristiche perfette per utilizzarlo anche in modi completamente differenti. Infatti può essere utilizzato anche per dei trattamenti di bellezza fatti in casa. Proprio per questo è possibile trasformarlo in un idratante della pelle e delle labbra e può diventare anche un perfetto struccante.via in questa pagina si andrà a scoprire che l’può essere un amico prezioso anche per la pulizia della propria ...