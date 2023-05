Oculisti | selfie al sole possono scottare gli occhi

(Di domenica 21 maggio 2023) Ogni giorno nel mondo vengono scattati 93milioni dima fissare direttamente il, anche per pochi secondi in spiaggia o in montagna alla ricerca dell'inquadratura perfetta acchiappa like, può creare un danno fototermico alla retina, anche in modo irreparabile, come quando si osserva un'eclissi solare senza che le radiazioni luminose siano adeguatamente schermate da specificiali. Un danno alla retina può essere causato anche dall'uso prolungato di smartphone e tablet. Infatti, lo schermo esposto alfa da superficie riflettente come uno specchio ed i raggi dannosi, convergendo sulla macula, la parte più nobile della retina, producono un effetto degenerativo. Da qui il monito degli esperti S.I.S.O., che prende le mosse da due casi descritti di recente sul Journal of Medical Case Reports, che ...

'Per questo è opportuno evitaresotto il sole senza specifiche protezioni perché gli occhiali da sole non sono sufficienti a filtrare in modo adeguato le radiazioni luminose. Va anche limitato ...Per questo è opportuno evitaresotto il sole senza specifiche protezioni perché gli occhiali ... È fondamentale, a detta degli, scegliere il potere filtrante in base alle attività che si ...In attesa dell'esplosione dell'estate che si sta facendo attendere, glidella Siso, la Società italiana di scienze oftalmologiche che oggi a Roma apre il suo ... anche solo per fare un...

Selfie al sole con lo smartphone, l'allarme degli oculisti: «Si rischiano danni permanenti agli occhi» ilgazzettino.it

Fissare direttamente il sole, anche per pochi secondi, alla ricerca dell'inquadratura perfetta per scattarsi un selfie può creare un danno, anche irreversibile, alla retina come quando ...Chi di noi non ha mai fatto un selfie nella propria vita Selfie fatti anche in situazioni estremi, possono metterci in difficoltà ...