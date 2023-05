Nuovi aiuti militari a Kiev Quanti soldi stanzia Biden per l' Ucraina

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 maggio 2023) L'Occidente fa fronte comune in favore dell'. Se n'è parlato anche durante il G7 appena concluso a Hiroshima, in Giappone. Il presidente americano, Joe, ha annunciato un nuovo pacchetto diper l', a margine dei lavori del G7 che si è chiuso a Hiroshima. Il pacchetto comprende «munizioni, artiglieria e vincoli blindati», le parole dirilanciate dai siti statunitensi., durante l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice del G7 in Giappone, ha anche annunciato il nuovo pacchetto di assistenza militare. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato anche a quanto ammontano imenti della sua amministrazione in favore del governo di. «Tutto il G7 è al fianco ...