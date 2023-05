Nuova tegola | un infortunio colpisce ancora il bomber di Serie A

(Di domenica 21 maggio 2023) Ennesimoper uno deipiù prolifici dellaA: brutta notizia per un’attaccante che sta vivendo una stagione sfortunata. Il campionato italiano è quasi arrivato al termine, ma la sfortuna non sembra essersene avveduta. Almeno per quanto riguarda uno dei più noti e apprezzati attaccanti dellaA, che nell’ultima partita si èmente infortunato. L’ennesimo episodio sfortunato in una stagione che gli ha fatto vivere troppi alti e bassi, e che ha subito fatto preoccupare non solo l’allenatore ma anche molti tifosi. Una situazione che potrebbe purtroppo gravare anche sul suo futuro, tra mercato e Nazionale. Si tratta di Domenico Berardi, l’attaccante 28enne del Sassuolo che anche nell’ultimo match diA è dovuto uscire dopo aver accusato un fastidio ...

La formazione di Gasperini è ancora potenzialmente in lotta per la Champions, con i tre punti di distacco dal Milan, quinto, e la possibilità di unapesante penalizzazione alla Juventus. ...Per la Juventus nuovi guai in arrivo legati alla giustizia sportiva. Mentre lunedì è atteso il nuovo verdetto della corte d'appello sul caso plusvalenze , dopo che il collegio di garanzia dello sport ...19/05/2023 - 18:44giudiziaria per la Juventus, deferita questo venerdì dalla procura della Federcalcio per violazione dell'articolo 4.1 (lealtà sportiva) in relazione alla cosiddetta manovra stipendi. ...

Nuova tegola giudiziaria per la Juventus: deferita dalla procura Figc anche per la manovra stipendi RaiNews

L’ex numero 1 del mondo Simona Halep al centro di uno scandalo antidoping: sospesa ad agosto, ha un passaporto biologico — mai nel tennis era stato utilizzato — molto alterato ...Aperta la sala operativa della Protezione civile della Regione. Attivati 60 centri operativi comunali. Blackout a Torino, nel Cuneese s’ingrossa il Pesio e il ...