Nuggets-Lakers 3-0 | Denver vince a Los Angeles

I Denvervincono 119 - 108 sul campo dei Los Angelesin gara 3 della finale della Western Conference e conducono 3 - 0 nella serie al meglio delle 7 partite. Isono ad una vittoria dalle ...Ne sa qualcosa l'arbitro Scott Foster, veterano Nba, che in gara - 3 di- Denver ha ... LeBron s'è lanciano in transizione per sorprendere la difesama sulla sua strada ha trovato Foster,...hanno ormai in mano la serie di finale della Western Conference contro i Los Angeles, avendo vinto anche gara - 3 per 119 - 108. Denver dunque sul 3 - 0 al termine di un match che ha ...

Playoff NBA, Denver vince anche gara-3 in casa dei Lakers: Finals a un passo Sky Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...I Nuggers vincono anche gara-3 della finale della Western Conference, 37 punti di Murray NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Denver ad un ...