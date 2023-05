Nucleare | Setsuko Thurlow | il G7 a Hiroshima? Un grande fallimento

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 21 maggio 2023) Il G7 di? È stato "un". Questo il parere, molto duro, di, una delle voci più rilevanti del mondo degli "hibakusha" ("esposti all'arma atomica"), nota in tutto il mondo per essere figura di spicco della Campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari (ICAN), istituzione premio Nobel per la Pace, all'accettazione del quale proprioprestò il suo volto pronunciando il discorso formale nel 2017. "Il vertice G7 è stato un", ha affermato, 91 anni, in una conferenza stampa a. E, raggiunta dalla BBC, ha ancora detto: "Non mi hanno dato un senso di urgenza, mi pare che abbiano ripetuto solo cose che già dicevano. Hanno ripetuto ...