Nucleare | così l’Italia può tornare in campo La ricetta di Ripani Infn

(Di domenica 21 maggio 2023) Due avvenimenti recenti hanno sconvolto la normalità di chi si occupa diin Italia. Il primo è stata la scomparsa di Umberto Minopoli, caposaldo del settore in veste di Presidente dell’Associazione Italiana, ricordato con affetto da industriali, politici e giornalisti (anche) per la sua attività di patrocinio dell’atomo. Il secondo, pochi giorni dopo, sono state due mozioni della Camera che hanno esortato il governo Meloni – a sua volta ricettivo sul tema – a valutare come reinserire ilnel mix energetico italiano. Le condizioni per una rinascita delcivile in Italia, anche grazie alla strenua attività di persone come Minopoli, sembrano sempre più solide. L’impellenza di combattere il cambiamento climatico con fonti low carbon e la volatilità sul fronte del gas, nostra prima fonte di ...