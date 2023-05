Nove morti in uno stadio di El Salvador durante una gara di calcio

(Di domenica 21 maggio 2023)persone sono rimaste uccise ieri in unodi Eldove i tifosi disi erano riuniti per assistere a un torneo locale, ha dichiarato la polizia. “Il numero didopo l’assalto alloCuscatlan è di”, ha scritto la Polizia Civile Nazionale su Twitter. L’agenzia di sicurezza ha anche

Sono almenole persone morte in Salvador all'ingresso dell'Estadio Cuscatlan, nella capitale San Salvador. Le vittime sono rimaste schiacciate dalla calca dei tifosi che cercavano di entrare allo stadio per ...'Il calcio salvadoregno è in lutto', ha detto Arriaza a proposito della tragedia, che inizialmente aveva provocato la morte dipersone. Oltre ai, diversi tifosi sono rimasti feriti, '...L'annuncio della polizia su Twitter parla di "vittime" e almeno altre due persone gravemente ferite e trasportate in ospedale. 21 maggio 2023

