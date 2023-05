Nordsjaelland-Randers lunedì 22 maggio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 21 maggio 2023) Lotta apertissima per il titolo in questo finale di stagione della massima serie danese. Buona occasione, almeno sulla carta, per ilcontro unche è reduce da tre sconfitte di fila che lo hanno allontanato da quel quarto posto in classifica che è l’ultimo a valere qualcosa. Per nessuna delle due in in InfoBetting: Scommesse Sportive e