NON SI PUÒ MORIRE DENTRO!

(Di domenica 21 maggio 2023) ... sto perdendo tempo? Dovrei lasciarlo stare e volgere il mio sguardo altrove? So che tu fai spesso esempi concreti ed utili, magari se puoi aiutare ed illuminare anche me, grazie infinite, ti leggo ...

... ma adessoè contemplato mollare. Per questo diventa determinante il recupero del capitano, ... Un'annata senza pace per Ciro, che peròchiudere alla sua maniera: segnando. Dopo la gioia di ...Nessuna misura "essere adeguata se la tutela del territoriodiventa per tutti la preoccupazione numero 1". Musumeci per questo sta lavorando "a uno strumento prezioso. Nei prossimi giorni ...... quell'espressione un po' così sul podio, incredulo e come dargli torto, a mio avvisola ... Una tappa dovesuccedere di tutto o niente, dipenderà tanto da come i corridori la affronteranno. ...