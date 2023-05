Non nascondetevi dietro un dito | Senaldi a valanga sul Pd | la verità sull' alluvione

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) Libero è stato molto criticato per il titolo “Finisce sott'acqua il modello PD”. Non bisogna nascondersiun, oggi pubblichiamo un articolo in cui vediamo il presidente Bonaccini con altri 50 “ciclofessi” che inaugurano una pista ciclabile realizzata con grande dispendio di denaro dopo aver tolto degli alberi dall'argine del fiume. Due settimane dopo il fiume ha esondato. Non ci sono più gli alberi, non c'è più la ciclabile e nemmeno i soldi degli emiliani. Nessuno può nascondersi sul fatto che il vicepresidente Elly Schlein aveva la delega alla protezione dal disastro idrogeologico. Abbiamo visto il risultato. Nessuno può nascondere che in Veneto sono piovuti non 500, ma 700ml, quindi 30% in più rispetto all'Emilia Romagna e in Veneto non è successo nulla l'ultima volta che ci fu una precipitazione del genere. Quindi senza dubbio, specie ...