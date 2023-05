Non mettetevi in strada Emilia Romagna | allerta rossa anche lunedì

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 maggio 2023) Resta l'in: la Protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino di criticità. Nella giornata di22 maggio, l'è valevole per le piene dei fiumi nelle province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Il codice colore rosso sul bolognese e sullaè connesso alle gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio e originate dagli eventi dei giorni scorsi. L'è di colore arancione per le piene dei fiumi nelle province di Reggioe Modena; gialla per le piene dei fiumi nei territori di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e per rischio frane nelle province di Parma, Reggio, ...