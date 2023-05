Non conosciamo gli effetti | carne sintetica | parla l' esperto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) Giorgio Cantelli Forti è un farmacologo. Classe 1944, laurea in farmacia all'Università di Bologna, una vita spesa a insegnare, in Italia ma anche negli Stati Uniti, all'Università di Galveston. Texas. Ora è presidente dell'Accademia nazionale di agricoltura. Con lui parliamo di cibi di laboratorio. «Ho fatto il ricercatore per tanti anni e ho difeso sempre le biotecnologie», spiega, «sono assolutamente favorevole all'innovazione, ma nel rapporto rischio-beneficio, come tossicologo, ne chiedo la sicurezza. Sono contro i faccendieri che vogliono mistificare la realtà introducendo materiali – farmaci o alimenti – senza averne determinato sperimentalmente la sicurezza e data a livello autorizzativo la garanzia». Dunque parliamo di cibi che si possono paragonare alle medicine? «Almeno fosse così. I farmaci subiscono un rigoroso processo autorizzativo con una fase pre-clinica e ...