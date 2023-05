"Non conosce bene l'italiano...". La stoccata di Allegri a Szczesny

... se uno loe sa di che pasta è fatto si può apsettare di tutto. Lui è come un FrecciaRossa, ...è che si cambia idea tutti i giorni, è una cosa che viene da lontano.si ragiona sulla ...... 'Le sue parole esattele conosco poi magaribenissimo l'italiano e forse ha sbagliato i termini. A fine partita bisognerebbe stare zitti. Quella di Cuadrado (nella conferenza stampa ......è il clima! Colpa degli amministratori e manutenzione assente' Quindi nessunoil dettaglio degli interventi e delle spese 'Le chiedo perché in Consiglio regionalepassano' Paolo ...

Allegri: "Szczesny Non conosce bene l'italiano..." Gazzetta

Allegri non ha usato mezzi termini per pungere il suo portiere che si era mostrato critico nei confronti della squadra subito dopo la sconfitta subita contro il Siviglia in Europa League ...è bene domandarsi perché, la gente non conosce. Abbiamo ancora bisogno di alleati come Martin e Leo per far sentire la nostra voce».