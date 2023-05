Noi poveri collaboratori scolastici vogliamo un aumento netto di almeno 250 euro netti Lettera

(Di domenica 21 maggio 2023) Inviato da Raffaele Savio - Ministro noiprecari o di ruolo superiamo non di molto i milledi stipendio compensi simili ai sussidi sociali "stando a casa", svolgiamo servizio a mille chilometri da casa, senza ricevere undi indennità, non abbiamo buoni pasto, straordinario non retribuito, personale ridotto, carico di lavoro eccessivo e non voglio dilagarmi troppo. L'articolo .

... allora non c'erano le vasche di raccoglimento, le fogne buttavano fuori tutto evivevamo in ...romagnoli siano fortissimi per loro natura e non si faranno spezzare nemmeno questa volta ma i...Così il leader diModerati, Maurizio Lupi , chiudendo con il suo intervento il Congresso del ... senza il nostro contribuito nel paese, nell'azione di governo, siamo tutti più. Berlusconi ci ......si propone di riportare il lettore allo stupore e alla gioia del venire al mondo di ciascuno di. nella solitudine degli anziani, nella vergognosa miseria di tantiche sono privi dell'...

Poveri noi!!! – ReteIblea Reteiblea

"Diecimila euro al mq per una casa a Milano o Roma; la finale degli Internazionali d'Italia in piccionaia 261 euro; cena da Cannavacciuolo 500 a testa. Io continuo a non capire..." Io continuo a non c ...Spazio Alber1ca ed Eco Apuano hanno aperto il focus sul degrado . Scuola e sguardo sulla formazione: gli esperti hanno detto la loro. allo scopo di trovare soluzioni per uscire dall’emarginazione.