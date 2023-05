Nina Macori | la tiktoker 16enne che spala il fango in Romagna un balletto alla volta | ' Aiuto anche con la febbre'

(Di domenica 21 maggio 2023) La ferita che il maltempo ha inferto all' Emilia -è profonda e dolorosa. Lo sa bene, unache si è fatta conoscere per i suoi balletti tra ila Cesena, ...

La ferita che il maltempo ha inferto all' Emilia - Romagna è profonda e dolorosa. Lo sa bene, una tiktoker 16enne che si è fatta conoscere per i suoi balletti tra il fango a Cesena, mentre aiuta a spalare. 'Il signor Gianni aveva la casa con l'acqua fino alle ginocchia', ha ..."Tutti video completante a caso", si legge nella bio di TikTok di. Ma tra coreografie improvvisate sulle note di canzoni napoletane, fit check, e video di lei mentre si allena, c'è un filmato che spicca e non solo per il numero di visualizzazioni di gran ...

La ferita che il maltempo ha inferto all'Emilia-Romagna è profonda e dolorosa. Lo sa bene Nina Macori, una tiktoker 16enne che si è fatta conoscere per i suoi balletti ...Cesena «Sono tornata a casa proprio adesso. Ero lì dalle nove e cominciavo ad essere un po’ stanca. Tra l’altro mi è venuta pure la febbre: ho trentotto e mezzo e i brividi... ma è stato bellissimo».