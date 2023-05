Nikita Pelizon e Matteo Diamante | Il ritorno di fiamma dell’amicizia dopo un periodo di distanza

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilditraundie tensione. La volontà di costruire un rapporto solido e basato sulla fiducia reciproca. L’importanza di affrontare le sfide e le pressioni esterne per preservare e rafforzare i legami.racconta il nuovo capitolo del rapporto con l’ex fidanzato, tra rottura, riflessioni e nuove prospettive Pochi istanti fa,ha sorpreso i suoi follower pubblicando un video sul suo profilo Instagram per parlare apertamente del suo rapporto con l’amico ed ex fidanzato ...

, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip , pronta ad avventurarsi in Honduras tra i naufraghi dell 'Isola dei Famosi (nella puntata che andrà in onda domani sera su Canale 5) ...A commentare il suo percorso nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ci ha pensato la sua amica ed ex vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip,...Condividi su: In queste ore si è a lungo discusso di, che è finita al centro di una lunga polemica sul web. Tutto è iniziato quando la vincitrice del Grande Fratello Vip 7, nel corso di una diretta su Instagram, ha fatto una battuta ...

Nikita Pelizon in lacrime per gli insulti sui social: «A volte è davvero pesante, devo allontanarmi» leggo.it

Nikita Pelizon sparisce temporaneamente dai social dopo il botta e risposta con Giaele De Donà e Micol Incorvaia, ex compagne di reality al Grande ...Nikita Pelizon, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, pronta ad avventurarsi in Honduras tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi, ha sorpreso tutti: "Ho deciso di dedicarmi un po’ di tempo lo ...