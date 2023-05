Nikita Pelizon e Matteo Diamante chiariscono il loro rapporto

Ha vinto l'ultima edizione del Grande Fratello Vip . Ce l'ha fatta in modo non scontato, battendo la super - favorita Oriana Marzoli . Lei è, bellezza mozzafiato e ragazza determinata, che grazie a un carattere molto resiliente si è imposta sugli altri concorrenti della casa. Ora prepara lo sbarco sull'Isola dei Famosi e, ..., la vincitrice della settima edizione del Gf Vip , pronta ad avventurarsi in Honduras tra i naufraghi dell 'Isola dei Famosi (nella puntata che andrà in onda domani sera su Canale 5) ...A commentare il suo percorso nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ci ha pensato la sua amica ed ex vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip,...

Nikita Pelizon in lacrime per gli insulti sui social: «A volte è davvero pesante, devo allontanarmi» leggo.it

L'nfluencer prepara lo sbarco sull’Isola dei Famosi tra insulti, confessioni a SuperGuida Tv e smentite su un ritorno di fiamma con Matteo Diamante ...Scopri meglio insieme chi è la giocane Nikita Pelizon vincitrice del Grande Fratello VIP ed ex protagonista di Pechino Express ...