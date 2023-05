Nel cast | vecchie conoscenze | ma anche volti nuovi Tra i grandi classici | Jean-Claude e la temutissima Madre

Leggi su iodonna

(Di domenica 21 maggio 2023) «Dalle altre parti non ci volevano, era la nostra ultima chance. Ci siamo portati dietro un cretino e una serie di personaggi di dubbio gusto». Marco Santin commenta così il ritorno della Gialappa’s Band in TV. Insieme al sodale Giorgio Gherarducci, debutta stasera alle 21.30 su TV8 e su Sky Uno con Gialappashow: 8 puntate da 90 minuti, alla cui conduzione ci sarà Mago Forest, «il presentatore sbagliato, nella rete sbagliata, nello studio sbagliato». La Gialappa’s Band Marco Santin e Giorgio Gherarducci con il Mago Forest. (Sky) Leggi› “Mai dire talk”: la Gialappa’s band torna in prima serata (col Mago Forrest e) Gialappashow, la TV prende in giro sé stessa A quattro anni da Mai dire…Talk, la Gialappa’s Band ...