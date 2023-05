Negramaro a Che tempo che fa | la gaffe di Giuliano | ' Mi mancherai' E Fazio risponde così

(Di domenica 21 maggio 2023)diSangiorgi . Ospiti di Cheche fa , ifesteggiano 20 anni di carriera e per l'occasione faranno un grande tour estivo per tutta l'Italia. Nel programma di Fabio, ...

Gaffe di Giuliano Sangiorgi . Ospiti ditempofa , ifesteggiano 20 anni di carriera e per l'occasione faranno un grande tour estivo per tutta l'Italia. Nel programma di Fabio Fazio, lo storico gruppo leccese, ormai icona per tante ...All'inaugurazione hanno partecipato a sorpresa icon una performance. Il nuovo polo museale si pone oggi come protagonista di due progettistanno contribuendo a dare forma ai sogni dei ...All'inaugurazione hanno partecipato a sorpresa icon una performance. Il nuovo polo museale si pone oggi come protagonista di due progettistanno contribuendo a dare forma ai sogni dei ...

Che tempo che fa: i Negramaro e gli altri ospiti di questa sera Today.it

Gaffe di Giuliano Sangiorgi. Ospiti di Che tempo che fa, i Negramaro festeggiano 20 anni di carriera e per l'occasione faranno un grande tour estivo per tutta l'Italia. Nel programma di ...Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo, meglio conosciuti come i Negramaro, festeggiano quest’anno il loro ventesimo anniversario nel mondo della musica. Partiti da una sala prove ricavata d ...