Napoli | Spalletti medita l’anno sabbatico | De Laurentiis incontra il sostituto

(Di domenica 21 maggio 2023) Si fa sempre più intricata la situazione in casaattorno all’organico da presentare per la prossima stagione. Oltre alle voci sui giocatori, starebbe tenendo banco il caso del tecnicoche potrebbe portare a una clamorosa separazione in estate tra lui e il club campano. Il mister degli azzurri non avrebbe gradito certe mosse attorno al suo rinnovo contrattuale e starebbendo di prendersi un annocon il presidente Deche nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe addirittura giàto il possibile. Luciano, Devede gli agenti di Nagelsmann Data la moltitudine di aloni di mistero attorno al futuro del ...

1 Lucianofa sempre discutere, ed è sempre in prima pagina. Per lo scudetto, per la stagione strepitosa del suo, per le voci sul futuro lontano dagli azzurri a causa dei dissidi con De ...Lo ha detto il tecnico delLucianoin conferenza stampa riferendosi alla frase detta ieri da De Laurentiis nella trattativa con: "nella vita la libertà è un bene ...Db07/05/2023 - campionato di calcio serie A /- Fiorentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: LucianoIlnon ha il tempo che chiede Luciano. Non c'...

Spalletti, quale futuro dopo Napoli: «La Juventus No, quest’anno sono appagato» Corriere della Sera

Chissà quale sarà l'accoglienza dei 50mila per Napoli-Inter di Luciano Spalletti (e anche di Cristiano Giuntoli). Se lo chiede l'edizione oggi in edicola di Repubblica che aggiunge: "In tanti sperano ...Il probabile addio del tecnico toscano ha già scatenato le voci sul futuro della panchina azzurra. Anche Conte e De Zerbi nella lista delle ipotesi ...