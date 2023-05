Napoli | Spalletti in un addio al nubilato | ' È lei lo spogliarellista?'

Db07/05/2023 - campionato di calcio serie A /- Fiorentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: LucianoIlnon ha il tempo che chiede Luciano. Non c'...Siparietto divertente all'uscita dal centro sportivo di Castel Volturno trae un gruppo di tifose che hanno salutato calorosamente il tecnico del. Le ragazze erano intente a celebrare un addio al nubilato, quando hanno fermatoche era in procinto ...Convocatiper il prossimo match di Serie A contro l'Inter: la decisione di Lucianosugli infortunati Ilha diramato la lista dei convocati per il match contro l'Inter. Come da attese recupera dal piccolo infortunio riscontrato venerdì Kvaratskhelia, rientra tra i ...

Spalletti, quale futuro dopo Napoli: «La Juventus No, quest’anno sono appagato» Corriere della Sera

Il futuro di Luciano Spalletti a Napoli resta tutto da definire, ma è innegabile che il tecnico di Certaldo sia rimasto incredibilmente legato a questa ...Secondo Libero, non è ancora chiusa la partita per la permanenza di Luciano Spalletti al Napoli: "Luciano vuole un rinnovo più lungo di una sola stagione e la certezza di una rosa competitiva. In più ...