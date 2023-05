Napoli | Spalletti | 'Futuro? Un'idea che viene da lontano | non è uno screzio casuale'

... 'I complimenti dimi fanno piacere, me lo dice da inizio stagione. Tutti nel gruppo mi vogliono bene qui a, sono stato coccolato anche quando venivo dalla Primavera. Adesso tornerò ...: "Alta qualità del nostro gioco, Gaetano è fortissimo, Osimhen si può arrabbiare ma non è sempre colpa dell'allenatore, il mio futuro E' tutto definito, non sto aspettando niente" ...A Dazn: "è una squadra costruita bene dal presidente e da Giuntoli con inserimenti corretti e mirati. Il futuro È tutto definito, bisogna solo dirlo"'s Italian coach Lucianolooks on prior to the Italian Serie A football match between SSCand Fiorentina on May 7, 2023 at the Diego - Maradona stadium in Naples. -makes ...

Di Lorenzo: “Ecco perchè ho abbracciato Spalletti. Chiudere la carriera a Napoli Non c'è bisogno di dirlo” CalcioNapoli24

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 3-1 contro l’Inter.E’ un Luciano Spalletti ancora enigmatico sul suo futuro. Il tecnico del Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta 3-1 contro l’Inter al Maradona grazie alle reti di Anguissa, Di ...