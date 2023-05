Napoli | peri dopo Spalletti spunta il nome di Julian Nagelsmann

Napoli, Kvaratskhelia ko: è in dubbio per la sfida con l'Inter Tuttosport

Per l’eventuale dopo Spalletti spunta un nuovo nome per la panchina del Napoli, è quello dell’ex allenatore del Bayern Monaco Julian Nagelsmann. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...